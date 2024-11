La conferenza stampa di Thuram



Alla vigilia della sfida di Champions tra Lille e Juventus, il centrocampista bianconeroè atteso in conferenza stampa per condividere le sue impressioni su questo importante confronto."Buonasera a tutti. Le difficoltà di domani? E' una buonissima squadra, che gioca molto bene. Hanno un ottimo allenatore. Hanno un ottimo gioco e siamo preparati"."Mio padre mi ha chiamato dopo la partita e si sono congratulati, anche mio fratello. Se conosci mio padre, era per dirmi gli errori fatti e dove posso migliorare. E questo è più importante""E' lo stesso tipo di gioco. Possesso palla, giocatori liberi per il campo, vanno in avanti. Sono sorpreso: hanno vinto contro due big europee. Ma il Lille ha giocatori forti con fiducia in loro stessi, fanno moltissime belle cose"."Abbiamo tutti delle qualità differenti. La differenza è che porto molto più la palla, vado molto più avanti, l'allenatore mi chiede di farlo. Abbiamo tutti qualità diverse, per questo siamo giocatori molto bravi"."No, abbiamo preparato la partita come sempre, rispettando l'avversario. Sono fiduciosi, abbiamo vinto due partite, rispettiamo molto loro come tutte le squadre. Domani siamo in campo per fare il massimo per la prossima partita"."Il suo erede? No, assolutamente no. Non ci sono due Pogba. E' un giocatore molto forte, l'ha fatto vedere in carriera. Cerco di essere la migliore versione di me stesso, ma non posso dire di essere il suo erede"."Ho parlato con Luca. Mi ha detto che m'aspetta. Weah? Non mi ha detto della squadra, la conosco bene, ho giocato molte volte con il Lille. Lo stadio è molto bello. Tim è molto contento di tornare a casa".Con il Lille in buona forma e la Juventus che punta a rafforzare la propria posizione in Europa, Thuram offrirà il punto di vista della squadra sulle aspettative per la gara e sugli avversari. Il centrocampista, uno dei volti emergenti del calcio internazionale, si soffermerà su preparazione, condizione fisica e la strategia che Thiago Motta intende adottare contro un Lille competitivo.