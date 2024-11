Lille-Juve, le probabili scelte di Thiago Motta

Lille-Juve, probabile formazione

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Kalulu

Cabal

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Una notte per sciogliere gli ultimi dubbi, immaginare duelli in campo e situazioni che si svilupperanno domani. Vigilia di Champions League per Thiago Motta e la suache arrivano da una sconfitta contro lo Stoccarda che lascia una nota di amaro in fondo alla lingua, nonostante la competizione europea rappresenti per questa Juve un dessert da gustare. Quasi come fosse la fine di una dieta – obbligata da altri -, da assaporare senza particolari ansie, con la serenità che si è vista anche nell’ultimo allenamento prima della partenza per la Francia.Una notte per ripensare all’undici che inizierà domani contro il Lille, per immaginare eventuali sorprese e cambi dell’ultimo minuto.Ad oggi siamo così, con le idee che sembrano essere piuttosto chiare. Thiago Motta riparte con Di Gregorio tra i pali e sposta Cambiaso nuovamente a destra per far spazio a Cabal a sinistra. Resta sullo sfondo Savona, ma al momento indietro nelle gerarchie. Al centro della linea arretrata, invece, di nuovo Gatti e Kalulu.Qualche metro più avanti, un po’ a dirigere il gioco e un po’ a fare da schermo, ma un po’ anche a provare a sconquassare le linee avversarie: la coppia Locatelli e Thuram. Risaliamo ancora il campo, trequartista con licenza di prendere le chiavi del gioco sarà Koopmeiners, a destra Conceicao e a sinistra Yildiz. Attenzione a Weah, al momento indietro ma può essere una delle sorprese. Nessuna sorpresa, invece, è prevista in attacco dove Vlahovic sfiderà a distanza Jonathan David. Suo sostituto il prossimo anno? Questo è un altro discorso.