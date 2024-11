Lille-Juventus, giocherà Cabal o Savona?

Laè già a Lille, walk around dello stadio e poi conferenze stampa di Khephren Thuram e Thiago Motta verso la sfida di domani sera alle 21. Trasferta europea per i bianconeri che vogliono il riscatto dopo la sfida amara dello Stadium contro lo Stoccarda. Qualche dubbio ancora da sciogliere per l'allenatore della Juventus Thiago Motta riguardo alla formazione che domani scenderà in campo dal primo minuto per una sfida che ha un po' di sapore speciale e soprattutto che farà risuonare quella musichetta tanto bramata. Unperò per il tecnico bianconero è quello sulle corsie.Sulla corsia di destra dovrebbe agire Andrea Cambiaso, ma chi giocherà su quella di sinistra? Il ballottaggio aperto è tra Juane Nicolòautore di una rete nell'ultima sfida di campionato. Al momento però Cabal sembra in vantaggio su Savona, ma gli ultimi dubbi verranno sciolti nella giornata di domani.





