Lille-Juventus: i convocati di Thiago Motta

La lista dei convocati da mister Thiago Motta per la gara di domani #LilleJuve pic.twitter.com/14qD6dAgTV — JuventusFC (@juventusfc) November 4, 2024

Laè pronta a partire per la Francia, dove domani sera sfiderà ilnella quarta giornata di. E poco fa è stata diramata la lista dei convocati, in cui figura anche Douglas Luiz che, come vi abbiamo raccontato, questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della partita contro lo Stoccarda.Ancora ai box, invece, Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti Arek Milik e Gleison Bremer. Out anche lo squalificato Danilo. Alle 18.00 parlerà in conferenza stampa Thiago Motta, che presenterà il match insieme a Khephren Thuram.