Juventus, le 5 notizie di oggi domenica 14 luglio 2024

Laha ultimato prima settimana di lavoro alla Continassa con la seduta di allenamento di domenica 14 luglio che, di fatto, ha chiuso i primi sette giorni di allenamenti in vista della prossima stagione. Da domani, lunedì 15 luglio, la squadra tornerà ad allenarsi all'imbocco della settimana che conduce verso il ritiro in Germania che scatterà da sabato 20 fino a venerdì 26 luglio, presso l’adidas HQ di Herzogenaurach.Tra i fronti più caldi da monitorare in casa Juventus c'è quello relativo al futuro di Matias Soulé. L'esterno offensivo argentino è infatti finito sulla lista dei sacrificabili: su di lui si sta intensificando il pressing di Leicester e Roma.I prossimi giorni saranno dedicati alle cessioni, con il club bianconero che punta a mettere insieme un importante tesoretto da reinvestire prontamente sul mercato. Infine, la posizione di Locatelli: può rinascere con Thiago Motta?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

