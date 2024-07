Calafiori Arsenal, cosa succede

Calafiori Juve, la situazione

Da qualche giorno ormai, Riccardolo si considera come un nuovo calciatore della Premier League. Restando ancorati alla cronaca, però, è ancora ila detenere il cartellino del difensore centrale che, soprattutto dopo l’ottimo Europeo, è diventato pezzo pregiato del mercato. L’affondoè stato decisivo a sbaragliare la concorrenza, Juventus compresa, ma l’affare non è ancora chiuso. Ecco cosa sta succedendo.Un’accelerata decisiva a superare tutti e posizionarsi in pole, come dicevamo. Ma non abbastanza da chiudere la trattativa in pochi giorni. Tra Bologna e Arsenal, infatti, si continua a lavorare per trovare una quadra sulle cifre del trasferimento. La linea di galleggiamento è fissata dal club felsineo intorno ai 50 milioni complessivi, i Gunners vorrebbero spendere qualche milione in meno. Lato calciatore, invece, l’Arsenal è certo di aver fatto tutto per accontentare Calafiori e il suo entourage.La Juventus definisce le cessioni e torna alla carica per Riccardo Calafiori? Magari approfittando della fase di stallo tra Bologna e Arsenal? Scenario, questo, dipinto e sperato da alcuni tifosi, ma che al momento non corrisponde alla realtà. La Juventus ha deciso di non partecipare ad aste e non è intenzionata ad arrivare ai 50 milioni che oggi i rossoblù chiedono. Il difensore centrale resta uno slot da occupare nella rosa bianconera, ma oggi l’identikit dell’ obiettivo di mercato è quello di Jean-Clair Todibo.