La posizione dirischia di diventare molto calda già nei prossimi giorni quando, in casa, si cercherà di fare chiarezza sul futuro del classe 2003, reduce da una bella stagione in prestito al Frosinone.La parola d'ordine in casa bianconera, in questa fase di mercato, è una sola: cedere. Dopo aver piazzato i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, il club zebrato è chiamato ora a lavorare in uscita piazzando quei calciatori considerati non propriamente centrali all'interno del progetto di Thiago Motta e che quindi rientrano nella lista dei calciatori sacrificabili. Tra questi c'è anche Soulé. Il nuovo tecnico bianconero, infatti, non disdegnerebbe la permanenza del classe 2003, ma allo stesso tempo comprende le esigenze della società sabauda. La Juve, infatti, andrebbe a sfruttare il tesoretto ricavato dalla cessione di Soulé per provare ad affondare il colpo su altri obiettivi: su tutti Koopmeiners e Todibo. La richiesta della Juve per Soulè? I bianconeri vorrebbero incassare almeno 30 milioni di euro.Tra i club interessati al classe 2003, infatti, c'è il Leicester neopromosso in Premier League. Le Foxes, dal canto loro, hanno avanzato una prima proposta ufficiale nei confronti della Juventus: l'offerta arrivata - prontamente respinta dalla Juve - è di 20 milioni di euro ai quali aggiungere altri 5 milioni in termini di bonus. Morale della favola, insufficienti per soddisfare le richieste bianconere.Sulle tracce del calciatore c'è però anche la Roma, la quale sarebbe l'opzione maggiormente gradita al talento albiceleste. I giallorossi non hanno ancora avanzato una proposta ufficiale, ma la sensazione è che il club capitolino sia intenzionato a soddisfare le richieste della Juve. Per questo motivo si attendono importanti sviluppi già nei prossimi giorni.





