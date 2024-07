Locatelli Juve, le parole a fine stagione

L’assist di Thiago Motta

È passata in sordina, perché poi è terminata la stagione, perché la Juventus ha ufficializzato il nuovo allenatore ed è partito il calciomercato. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo al termine di, ultimo match del passato campionato, per riprendere le dichiarazioni di Manuel Locatelli nel post match.Nel fare un bilancio sulla stagione appena conclusa, Locatelli dice: “Vincere un trofeo è stata quasi una liberazione, perché alla Juve conta vincere. Ma l’anno prossimo dovremo giocare meglio, bisogna essere oggettivi. Bisogna giocare di più e tenere la palla. Credo che per le mie caratteristiche sia meglio tenere di più il possesso, ma non è una critica a nessuno. Quando la palla ce l’hanno gli altri e sono organizzati fai fatica, perché ti arrabbi coi compagni e non va bene”.Nell’analisi del centrocampista, quello che - a suo parere -, non ha funzionato in campo nell’ultima Juventus di Massimiliano Allegri. Troppo arrendevole e imprecisa quando si è trattato di avere il possesso palla: conseguenza diretta è stata la mancanza di risultati nella seconda parte di stagione e la flessione personale nelle prestazioni.L’assist a Manuel Locatelli – e alla sua personale risalita -, può arrivare direttamente da Thiago Motta . Tra l’altro, osservando le immagini di questi primi allenamenti, tra i due sembra esserci feeling. Oltre le immagini, i dati: il Bologna di Thiago Motta, nella passata stagione, è stata la seconda squadra della Serie A per possesso palla (33’ 18’’); la Juventus solo undicesima (27’ 25’’).Se Locatelli chiede un maggior possesso, maggior possesso avrà. A questo si aggiunge l’accresciuta concorrenza interna con gli arrivi di Khephren Thuram e, soprattutto, Douglas Luiz. Insomma, tocca a lui, adesso, scrollarsi di dosso le ultime stagioni giocate non al meglio e dimostrare – in un altro contesto di gioco -, di poter tornare sui livelli del 2021.