Mentre in tutto il continente cresce sempre di più l'attesa per l'Europeo, in casasi è vissuta un'altra giornata sostanzialmente interlocutoria, senza grosse novità ma comunque ricca di temi e di riflessioni sul prossimo futuro. Che ovviamente non potevano che contemplare il mercato, che al momento, sul fronte delle entrate, vede il club bianconero sempre più forte sul centrocampista brasiliano. Possibili movimenti in vista anche per Filip, balzato improvvisamente in cima alla lista dei desideri del Galatasaray e del Fenerbahce di Josè Mourinho, che lo aveva già puntato ai tempi della Roma.E mentre nella dirigenza bianconera si inizia a respirare davvero aria di rivoluzione,è stato intercettato a Parigi con la famiglia e un grande ex allenatore ha speso parole al miele per la Juventus.