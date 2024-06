Juventus, quale ruolo per Simone Padoin e Francesco Magnanelli?



Juventus, cambi in dirigenza, Marco Storari ai saluti ma non solo

Prende forma la nuova, targata Cristiano. Nuovi ruoli e porte girevoli all'interno della dirigenza, questo è quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Dopo i saluti di ieri alla prima squadra di Claudio Filippi, preparatore dei portieri, che ricoprirà il ruolo di responsabile dei portieri delle giovanili ora si disegna la nuova Juventus.Francescoprenderà il posto di Paolo Montero, diventando allenatore della Juventus Primavera. Simoneagirà al fianco di Magnanelli. Montero invece dovrebbe diventare l'allenatore della Juventus Next Gen.Pochi giorni fa è stato ufficializzato Giuseppe, storico braccio destro di Cristiano Giuntoli, in entrata alla Juventus. Seguiranno le ufficialità di Stefanocon un passato da direttore sportivo del Pisa e Micheleprecedentemente al Genoa, si occuperanno del settore giovanile. Il direttore sportivo della Juventus Next Gen resterà Claudio. Ai saluti oltre a Riccardo Tognozzi e Giovanni Manna che già hanno salutato ci sono anche Marco Storari, Federico Cherubini, Paolo Morganti e Luigi Milani.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.