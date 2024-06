Kostic Juve, la situazione

Calciomercato Juventus, Kostic può andare in Turchia

Quanto costa Kostic

Il giornale turco, specializzato in calciomercato, Fotomac, lo piazza addirittura in prima pagina, questa mattina. Segno di quanto Filipsia gradito da quelle parti e di quanto si stiano moltiplicando le voci di mercato che lo vorrebbero protagonista in Superlig dalla prossima stagione.Quella appena terminata, non è stata la miglior stagione di Filip Kostic in maglia bianconera. In più di un'occasione, l'esterno serbo è parso in debito d'ossigeno, quando non in difficoltà nel fare le scelte giuste e concretizzarle in campo dal punto di vista tecnico. Anche per questo, la linea, in casa Juventus , è quella di metterlo sul mercato e provare a monetizzare visto che il suo contratto è in scadenza nel 2026.Il nome di Filip Kostic sul mercato dei cedibili ha scatenato l'interesse dei club turchi. In particolar modo, sono i due top cluba contenderselo. E attenzione al fattore, nuovo allenatore del Fenerbahce, che Kostic lo avrebbe voluto allenare già alla Roma. Insomma, un flirt che va avanti da tempo e che questa volta potrebbe concretizzarsi.La valutazione di Filip Kostic è di. La speranza è che l'interesse turco possa scatenare un'asta che rialzi le valutazioni e permetta alla Juventus di mettere da parte un tesoretto da reinvestire sul mercato.