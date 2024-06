C’è anche mister Thiago Motta a Parigi per il Roland Garros



La finale del Roland Garros

In una cornice perfetta di emozioni e sport,è stato avvistato tra gli spettatori illustri della finale femminile del Roland Garros, che ha visto confrontarsi la sorprendente Jasminee la campionessa in carica Iga Swiatek.La presenza dell'ex calciatore e prossimo allenatore dellaha attirato l'attenzione. A testimoniare il tutto, la moglie di Thiago, Angela Lee, sui propri social.La finale del singolare femminile del Roland Garros 2024 è un evento straordinario., con il suo gioco grintoso e imprevedibile, ha raggiunto la sua prima finale in uno Slam, conquistando il pubblico parigino con la sua determinazione e il suo spirito combattivo. Dall'altra parte della rete, Iga Swiatek, già vincitrice del torneo in più occasioni e campionessa in carica, cerca di difendere il suo titolo con il talento e la tecnica che l'hanno resa una delle giocatrici più temute del circuito.