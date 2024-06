Douglas Luiz Juve, il summit di mercato

Douglas Luiz Juve, la trattativa

Questa volta, il mercato inglese non è visto come uno spauracchio ma, anzi, come terra di opportunità. Entro la fine del mese (30 giugno), l'è obbligata a cedere almeno un giocatore per adeguarsi alle regole del fair play finanziario. Questo passo è cruciale per il club di Birmingham, che si trova ad affrontare una decisione difficile: molti segnali indicano che il mediano brasilianopotrebbe essere il sacrificio necessario. La pressione è alta mentre il club cerca di bilanciare le esigenze finanziarie con le ambizioni sportive, con il futuro di Luiz in bilico e molte squadre pronte a cogliere l'opportunità di acquistarlo. Tra queste c'è la Juventus Nella settimana scorsa, Monchi, direttore sportivo dell'Aston Villa, ha avuto un incontro con Cristiano Giuntoli per discutere del trasferimento di Douglas Luiz alla Juventus. Si è trattato di un vertice mirato a valutare se siano presenti le condizioni necessarie per concludere l'affare entro 20 giorni. La Juventus sta valutando attentamente questa opportunità, mentre l'Aston Villa è pronta a negoziare per trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti. L'incontro segna una fase cruciale nelle trattative, con entrambe le squadre determinate a raggiungere un accordo soddisfacente prima della scadenza.Giuntoli è sulle tracce di un'opportunità e sta sondando l'ipotesi di coinvolgere McKennie nell'affare. L'Aston Villa sembra interessata al centrocampista americano, ma valuta la sua offerta a soli 15 milioni di euro, tenendo conto della prossima scadenza contrattuale nel 2025, come riporta calciomercato.com. La Juventus è ora di fronte a una decisione cruciale: investire ulteriori 25/30 milioni per ottenere il via libera da Monchi per le trattative con il giocatore. Situazione da monitorare e che può diventare rovente da un momento all'altro.