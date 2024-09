Giornata di novità e recuperi in casa bianconero, a cominciare dal rinnovo di Vlahovic. Il rinnovo del centravanti serbo non sarà cosi semplice. A fine mese è previsto un incontro con l'agente Darko Ristic. Ieri si è presentato ufficialmente alla stampa il nuovo acquisto della Juventus Teun Koopmeiners. Thiago Motta ha due idee per poterlo adoperare in meglio.A dirigere il match di sabato contro l'Empoli sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Luca Rossi e Mattia Scarpa. Per il match contro i toscani Thiago Motta recupera due giocatori, Weah e Thuram. Infine il rientro dei sudamericani, previsto per giovedì 12 settembre.Clicca su gallery per scorrere le notizie di giornata





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui