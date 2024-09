Juventus, cosa filtra sul rinnovo di Vlahovic

23 milioni lordi, a stagione, questo è quanto pesa attualmente Dusan, 12 milioni netti, quelli che percepisce come da contratto strappato nel momento del suo trasferimento da Firenze a Torino. Il giocatore più pagato della Serie A, decisamente più di quanto percepisceMartinez, capocannoniere della scorsa stagione. Ecco quindi che la Juventus continua a pensare al rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con adeguamento delle cifre.Come riferisce oggi il Corriere dello Sport però il rinnovo del centravanti serbo non sarà cosi semplice. A fine mese è previsto un incontro con l'agente. La Juve ha un piano: proporre a Dusan un ingaggio molto simile a quello del competitor nerazzurro, quindi più basso rispetto all’attuale, ma con uno slittamento della scadenza contrattuale dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2028. Se Vlahovic accettasse la Vecchia Signora risparmierebbe 6 milioni lordi per tre anni. Dusan è centrale nel progetto di Thiago, inoltre escludendo l'arabia è difficile trovare una squadra che gli garantirebbe un ingaggio di quel genere.





