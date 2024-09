Juventus, le ultime su Nico Gonzalez

Grande protagonista la scorsa notte - con tanto di goal - con la maglia dell'Argentina,è quasi pronto per rientrare a Torino e mettersi a disposizione delladi Thiago Motta per i prossimi impegni di Serie A e Champions League. Stando a Sky il suo ritorno è atteso per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, così come quello degli altri compagni sudamericani,Resta da capire, per tutti loro, se si potranno allenare subito in gruppo o se riprenderanno la preparazione solo venerdì, alla vigilia del match che i bianconeri giocheranno sabato in trasferta a. L'esterno argentino, che ha subito smaltito il problema alla caviglia accusato durante il match contro il Cile, sarebbe un rinforzo particolarmente utile per il tecnico italo-brasiliano, che in quella zona di campo deve già fare i conti con lo stop di. Da capire se la lunga - e travagliata - trasferta intercontinentale gli consentirà di mettersi a disposizione e, soprattutto, di essere nelle migliori condizioni. Considerando che alle porte c'è anche il PSV Eindhoven...





