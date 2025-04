Gazzetta - Attacco Juventus, stuzzica Retegui. E c'è anche l'idea Lucca, le ultime

La situazione dell'attacco della Juventus

Potrebbe anche non essere rivoluzione , ma indubbiamente l'estate dellasarà molto calda per quanto riguarda il mercato. Che in realtà inizierà già nell'ultimo scorcio di primavera, con la finestra straordinaria introdotta dall'1 al 10 giugno in vista del Mondiale per Club, che credibilmente vedrà i bianconeri subito molto attivi sul doppio fronte delle entrate e delle uscite (con un occhio particolare ai prestiti, un capitolo a parte e già di per sé spinoso).Tanti i rebus da risolvere, il primo dei quali in ordine di importanza (ma anche solo in termini "numerici") riguarda probabilmente l'attacco: qui sì che sarà rivoluzione , considerando il sempre più probabile addio di, a cui saranno da aggiungere sulla bilancia la quasi certa risoluzione di contratto di Arek Milik e la trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani, qualora alla Continassa si decidesse di "lottare" per tenerlo a Torino. Non serve aggiungere altro, insomma, per capire quanto il reparto avanzato della Juventus sarà investito da cambiamenti, che con tutta probabilità finiranno per concretizzarsi anche in nuovi acquisti.

Quanto costa Osimhen

Le alternative per la Juventus



Retegui-Atalanta, i numeri della stagione

Presenze: 42

Minuti: 2.560

Goal: 25

Assist: 5

Lucca-Udinese, i numeri della stagione

Presenze: 33

Minuti: 2.369

Goal: 12

Assist: 2

Come già noto da tempo, il grande sogno di Cristiano Giuntoli è, che al 30 giugno rientrerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e andrà sul mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la clausola rescissoria da 80 milioni di euro è di fatto la sua etichetta con il prezzo, ma vale soltanto per l'estero. Se quindi arriverà il PSG di turno o una big della Premier League con il suddetto capitale, la porta ai bianconeri si chiuderà. Il nigeriano ha però dato un'apertura di massima alla Juventus, che potrebbe tentare il Napoli nel caso in cui mancassero offerte estere da 80 milioni. Un'alternativa comunque molto costosa e ambiziosa, ma meno zeppa di "se" e "ma", sarebbe il connazionale, in uscita dall'Atalanta, ma a Torino, in un'ottica di re-italianizzazione generale della rosa, si valutano anche nomi nel giro della Nazionale azzurra.I dossier che potrebbero essere approfonditi, sempre secondo la rosea, sono quelli che riguardano, altro atalantino, edell'Udinese, che sarebbe più alla portata ma è comunque seguito da diversi club. Le valutazioni sono in corso, e sicuramente continueranno nelle prossime settimane. Giuntoli, del resto, sa di non poter sbagliare, soprattutto quando dovrà fare all-in sul nuovo numero 9.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui