Juventus ì, le idee di Thiago Motta per Teun Koopmeiners

Ieri si è presentato ufficialmente alla stampa il nuovo acquisto della Juventus Teun. Forse meglio definirlo il grande acquisto del mercato estivo bianconero per cui il dt Cristiano Giuntoli ha lavorato moltissimo ma alla fine è riuscito a portarlo a Torino. Grande oggetto del desiderio di Thiago Motta che ora sta pensando a due ruoli per lui.La prima è quella di schierarlo in una mediana a due al fianco di Thuram con Douglas Luiz a ricoprire il ruolo di trequartista. La seconda idea di Thiago sarebbe quella di vederlo agire alle spalle di Dusan Vlahovic quindi nel ruolo di seconda punta con Douglas o Locatelli a coprire le spalle del giocatore.





