Weah e Thuram convocati per Empoli-Juve?

Buone notizie per Thiago Motta a tre giorni dalla sfida di campionato che vedrà la Juventus tornare in campo dopo la sosta riservata agli impegni delle Nazionali. Il tecnico bianconero, infatti, ha ritrovato due tasselli davvero importanti che avevano brillato nel corso della prima giornata contro il Como prima di infortunarsi: stiamo parlando, ovviamente, di Khephren Thuram e di Timothy Weah, tornati ad allenarsi a pieno regime in gruppo.Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Nizza, e l'esterno americano avevano infatti riscontrato problemi di natura muscolare dopo il debutto in A contro i lariani. Un doppio infortunio che aveva costretto entrambi a saltare le gare contro Verona e Roma. Il peggio è però ora alle spalle e i due calciatori possono tornare a completa disposizione di Motta proprio all'imbocco di una fase molto intensa della stagione.In attesa che venga diramata la lista ufficiale da parte di Thiago Motta, Thuam e Weah sono da considerare due calciatori pienamente recuperati e, di conseguenza, saranno a disposizione per la trasferta di Empoli.





