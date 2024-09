La squadra arbitrale di Empoli-Juventus

Lascenderà in campo sabato 14 settembre alla Computer Gross Arena per sfidare l'con calcio d'inizio alle ore 18.00. E' stato ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà il match valevole per la quarta giornata di campionato.A dirigere il match saràdella sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti. Il IV ufficiale sarà, mentre al VAR sono stati designati





