Juventus, le notizie di oggi

Giornata di preparazione per lasi avvicina il grande match contro il Manchester City , in programma mercoledì all'Allianz Stadium (ore 21). E alla Continassa, la squadra ehanno avuto l'appoggio di tutta la società. Domani l'allenamento di rifinitura e poi le conferenze stampa alla viglia della partita.Buone notizie per la Juventus e Thiago Motta in vista della grande serata di Champions; dalla Continassa sono arrivate novità importanti. A livello di extra campo, fanno rumore le parole di Leonardo Bonucci, che è tornato su molti argomenti discussi a lungo negli anni passati. C'è anche però un po' di mercato, gennaio si avvicina e la dirigenza lavora soprattutto per rinforzare la difesa.