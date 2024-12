Juve, le ultime dalla Continassa

Questa mattina, alla Continassa, era presente John Elkann per seguire l'allenamento della Juventus a due giorni dall'attesissima sfida di Champions League contro il Manchester City.ha incontrato al Training Center Maurizio, Cristianoe Thiago, un chiaro segnale di compattezza e determinazione in vista della grande notte di mercoledì.La Juventus prosegue quindi la preparazione per la partita in programma mercoledì 11 dicembre contro i Citizens, valida per la sesta giornata della League Phase, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 in un Allianz Stadium completamente esaurito. La seduta odierna, dopo l'immancabile fase di riscaldamento, si è focalizzata su tattica e possesso palla.

Domani, martedì 10 dicembre, vigilia della gara, questo il programma dei bianconeri: alle ore 11:00 è previsto l'allenamento al JTC, mentre alle 13:30 si terrà la conferenza stampa presso la sala stampa dell'Allianz Stadium.