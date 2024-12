Juventus-Manchester City: le assenze per Guardiola

Foden e Akanji in dubbio

Lista infortunati Manchester City

Rodri

Bobb

Aké

Kovavic

Stones

Foden (in dubbio)

Akanji (in dubbio)

Se laha vissuto nelle ultime settimane una situazione di emergenza a causa dei tanti giocatori indisponibili, lo stesso si può dire delPer la sfida di Champions League, i bianconeri recuperanoe con molte probabilità anche Mckennie, mentre resta da valutare Cambiaso. Qualche buona notizia c'è quindi per Thiago Motta. Qual è invece la situazione infortuni per il City di Guardiola?Contro il Crystal Palace, gara pareggiata 2-2, il Manchester City aveva una panchina cortissima, composta da molti giovani, con solo due veri cambi, ovveroentrambi non al meglio. Dodici giocatori di movimento più i giovani, così ha dovuto affrontare l'ultima partita di campionato. Si ripeterà lo stesso copione anche all'Allianz Stadium con la Juventus?La giornata di domani sarà fondamentale per capire seriuscirà a recuperare qualcuno tra gli indisponibili.che sperano di essere almeno convocati per dare all'allenatore qualche opzione in più. Senza dubbio però prosegue l'emergenza in casa City che sta condizionando in maniera netta la stagione e soprattutto l'ultimo mese e mezzo della squadra Campione d'Europa.