Le ultime su Cambiaso in vista di Juventus-Manchester City

, infortunatosi nei primi minuti di Juventus-Bologna, si è procurato una distrazione capsulo-legamentosa (di modesta entità) alla caviglia destra. Secondo quanto riferito da Sky, tuttavia, il giocatore sarebbe comunque in procinto di essere convocato per la delicata sfida di Champions League che vedrà lascendere in campo mercoledì sera all'Allianz Stadium contro ildiOltre ai recuperi ormai certificati di Douglas Luiz e Weston McKennie, anche Cambiaso potrebbe rientrare nel giro dei convocati. Le sensazioni solo positive, c'è ottimismo per la presenza di Cambiaso, quantomeno tra i convocati. Le percentuali sono in netta risalita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

