Certificati i ritorno di Vlahovic, Savona, Adzic e Dougla Luiz, con i primi due che hanno giocato anche contro il Bologna, Thiago Motta recupera un altro tassello in vista della delicatissima sfida di Champions League che vedrà la Juventus affrontare il Manchester City mercoledì 11 dicembre all'Allianz Stadium per la sesta giornata della fase campionato.Weston McKennie, nella giornata di lunedì 9 dicembre, è tornato ad allenarsi in gruppo e, di conseguenza, il centrocampista texano è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato e pronto per dare il suo contributo alla causa bianconera in questa fase molto impegnativa della stagione 2024/25.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui