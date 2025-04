Moretto - La Juventus è su Hojlund del Manchester United: ci sono già stati dei contatti

AFP via Getty Images

La Juventus è su Hojlund: la situazione

Nel mercato che dovrà fare laci sono già alcune certezze, come la necessità di intervenire pesantemente sull'attacco. Ci sarà la separazione con Arek Milik mentre la permanenza disi allontana così come si cercherà di cedere Dusan Vlahovic ad un anno dalla scadenza del contratto. Ecco perché il club bianconero si sta già guardando attorno e uno dei profili che piace èHojlund può tornare in Serie A? La risposta è si. Come riporta Matteo Moretto ci sono squadre interessate all'attaccante che nel Manchester United non ha trovato ancora quella continuità e quella fiducia che immaginava. Il profilo del danese sarà al centro del mercato e in particolare ci sono due club italiani che lo seguono.

Juventus, contatti per Hojlund

Il Napoli, che sta cercando un nuovo centravanti ed ha inserito Holjund nella lista dei giocatori se pur non rappresenta una soluzione primaria per il club, che preferirebbe altre soluzioni. E poi la Juventus che lo segue con molta attenzione; il club bianconero dovrà rinforzarsi con due giocatori in attacco visto la situazione.anche se al momento non è partita ancora una vera trattativa ma la Juventus lo valuta concretamente per l'estate. Hojlund era stato acquistato dal Manchester United nell'estate 2023 dall'Atalanta per 70 milioni di euro più bonus. Un investimento quindi molto oneroso del club inglese e che non ha però convinto appieno.