Antonio Silva può lasciare il Benfica?

La pazienza diè finita. Come scrive Tuttosport la quinta panchina consecutiva in campionato, con zero minuti giocati, può rappresentare un punto di non ritorno tra il difensore portoghese e il, il cui nuovo allenatore Bruno Lage gli ha concesso appena sei presenze in dodici gare relegandolo al ruolo di riserva. Una situazione che, naturalmente, non può soddisfare il classe 2003, che quindi ha dato disposizione ai suoi rappresentanti di guardarsi intorno per provare a trovare una soluzione in vista del mercato di gennaio.E qui spunta la, già in contatto con Jorge Mendes per il riscatto di Francisco Conceicao e in cerca proprio di un difensore dopo i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Antonio Silva, per età e caratteristiche, sembra il profilo giusto per i bianconeri, che chiaramente non potrebbero permettersi di pagare la sua clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma possono avvicinarsi al suo valore di mercato, che si attesta sui 30-40 (l'opzione preferita rimane comunque quella di un prestito, eventualmente oneroso, con diritto di riscatto). A questo punto gli occhi sono puntati sulle prossime due partite del Benfica, quelle contro Bologna e AVS: se Silva dovesse essere escluso ancora dall'undici titolare, finirà davvero per chiedere la cessione.





