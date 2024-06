Juventus, le notizie del giorno

Altra giornata con tanto mercato in casa Juventus.A partire da Douglas Luiz, che dopo la notizia di ieri riguardante l'accordo definitivo al 100% tra Aston Villa e Juventus per il suo arrivo, nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche prima della firma con i bianconeri. Ed è il centrocampo il reparto con più situazioni "calde", sia in entrata che in uscita (vedi Rabiot).A livello di campo, nessun bianconero presente nelle partite di Euro2024; l'attesa in questo senso è per domani visto che scenderà in campo la nazionale italiana. Ecco, a proposito di Italia e dii dialoghi tra Manchester United e Juventus sono aperti su più fronti. Rimanendo sul tema "esterni", sono arrivate novità sul futuro di Matias Soulé, mentre questa notte scenderà in campo Timothy Weah con gli Stati Uniti per la prima partita della Copa Amercia.