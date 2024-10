Juventus, le notizie del giorno

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE 5 NOTIZIE DEL GIORNO

Giornata di campo, mercato e dichiarazioni: non è mancato niente in casaThiago Motta continua la preparazione verso la sfida con la Lazio e oggi ha ritrovato molti dei nazionali impegnati in questa sosta, ovveroMa c'è anche il mercato a prendersi la scena; in particolare per quanto riguarda la difesa, cheha intenzione di rinforzare dopo l'infortunio di Bremer. Non mancano i profili seguiti e le opportunità per la sessione invernale.Sempre a proposito di mercato e possibili scenari, Paul Pogba ha parlato del suo obiettivo , ovvero rimanere alla Juventus, con cui è sotto contratto fino al 2026. Parole forti che fanno discutere, soprattutto tra i tifosi.