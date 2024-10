Chi è Jonathan Tah

La carriera

I numeri al Bayer Leverkusen

In Nazionale

Il valore di mercato e la situazione contrattuale

Il lavoro sulla mente

Il legame con l'Italia

l'ultimo nome accostato allaper la difesa, in sostituzione dell'infortunato Gleison Bremer 28 anni, tedesco di origini ivoriane (per via paterna), dal 2105 gioca nel, dove è sempre stato prezioso grazie alla sua fisicità - è infatti alto 195 centimetri e pesa 94 chili - a cui unisce una notevole velocità, che la scorsa stagione lo ha reso il sesto giocatore più rapido di tutta la Bundesliga correndo aLa carriera di Tah - dopo gli inizi nella squadra del suo quartiere a Ottensen, l'- è decollata all', dove ha esordito in prima squadra ad appena 17 anni e 5 mesi trovando però poco spazio in seguito (20 le presenze totali): colpa soprattutto di una serie di polemiche, perché prima il padre - separato dalla moglie quando Jonathan andava ancora all'asilo - spiattellò il suo stipendio ai media, cosa non apprezzata del club, e poi perché, quando era in prestito al, venne fermato dalla polizia mentre partecipava a corse clandestine a bordo di una Bmw. In campo però fece bene, tanto che a 19 anni lo acquistò ilche lo catapultò subito in Champions League.Ben 363 le presenze accumulate con la sua squadra attuale, con 15 goal, 12 assist, 44 gialli e 2 rossi (entrambi per doppia ammonizione), per un totale di 30.807 minuti in campo. Anche in questa stagione è stato praticamente sempre impiegato da Xabi Alonso e ha già una rete all'attivo.Con la Nazionale tedesca Tah è sceso in campo per 32 volte considerando tutte le competizioni, senza mai segnare.Al momento il suo valore di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma ciò che lo rende particolarmente appetibile è soprattutto la sua situazione contrattuale: è infatti in scadenza con il Bayer Leverkusen nel 2025, pertanto sarà presto libero a zero.Jonathan Tah, come racconta La Gazzetta dello Sport, dà molta importanza alla mente e da anni lavora con una psicologa - che, assicura, non c'entra nulla con il calcio e lo sport - e con un mental coach.Sua moglie Luisa è italiana: nel 2023 la coppia si è sposata sul lago di Como, chiedendo per il matrimonio donazioni per bambini malati invece dei regali.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui