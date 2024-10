Chi è Jonathan Tah

Cosa serve alla Juve per ingaggiare Tah

Da un difensore a un altro. Se Tuttosport fa il nome del brasiliano Leo Ortiz , La Gazzetta dello Sport guarda in Germania per raccontare un'altra idea dellaper il possibile sostituto di Gleison Bremer, la cui stagione è già praticamente conclusa: il profilo è quello didel, in scadenza di contratto e nel mirino anche dell', che però punta a ingaggiarlo a zero in estate.28 anni, un bel mix velocità e fisicità con i suoi quasi 2 metri di altezza, bravo di testa ma anche negli anticipi e nell'uno contro uno, il tedesco di origini ivoriane sarebbe il profilo ideale per sostituire Bremer anche in termini di esperienza, avendo vinto campionato, Coppa e Supercoppa di Germania con la sua attuale squadra, con cui lo scorso anno è arrivato anche in finale di Europa League.Tah, però, potrebbe approdare a Torino a gennaio solo grazie a una cessione - gli indiziati principali in questo senso sono Tiago Djalò e Arthur -, e a patto che si accontenti di uno stipendio alla portata (non superiore ai 4-5 milioni di euro); fondamentale, inoltre, che il Leverkusen rimanga basso con la richiesta relativa alla cifra-indennizzo, cosa peraltro necessaria se vuole incassare almeno qualcosina dal giocatore evitando di perderlo a zero.





