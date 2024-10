Quanto costa Leo Ortiz

E se il sostituto diarrivasse… dal Brasile? Per la difesa dellaTuttosport fa il nome di, 28 anni, che a marzo è passato dal Red Bull Bragantino alper 7 milioni. Si tratta di un centrale di piede destro in possesso di un passaporto italiano, cosa che consentirebbe eventualmente ai bianconeri di poterlo tesserare già a gennaio.Il problema, semmai, è un altro: come riportato dai media locali - e in particolare da Rti Esporte - il suo club chiede infatti il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cosa che renderebbe difficile intavolare una trattativa. I segnali che qualcosa si sta muovendo, comunque, sono inequivocabili. Peraltro Leo Ortiz era già stato seguito da squadre italiane, tra cui proprio il Napoli di. Che ora potrebbe provarci per la Juve, anche se non sarà semplice.





