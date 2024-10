Danilo può lasciare subito la Juventus?



Le opportunità di mercato

Come andrà a finire? Intanto, partiamo da ciò che sembra piuttosto fattuale:, capitano della, sta vivendo una stagione insolita. Finora è stato impiegato meno del previsto, e questo naturalmente solleva dubbi sul suo futuro a Torino.Nonostante la sua esperienza e il ruolo di leader nello spogliatoio, il brasiliano non ha ancora trovato continuità in campo, situazione che potrebbe spingerlo a valutare un addio già nella prossima finestra di mercato. Come raccontato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Fino a questo momento,Se il difensore decidesse di lasciare il club, la Juventus avrebbe l'opportunità di liberare risorse economiche per investire sul mercato.La cessione di Danilo permetterebbe infatti alla dirigenza di ottenere un "mini tesoretto", utile per rinforzare la difesa, soprattutto alla luce del grave infortunio di Bremer, che ha reso ancora più urgente l’acquisto di un nuovo centrale.Il mercato offre varie opportunità, e la Juventus potrebbe decidere di puntare su un profilo di alto livello per compensare l’eventuale uscita di Danilo.. L’esperienza e la leadership del brasiliano saranno difficili da sostituire, ma la Juventus dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze economiche e quelle tecniche, considerando il peso del suo ingaggio e il possibile ritorno finanziario di una sua cessione.La situazione resta fluida, ma le prossime settimane potrebbero chiarire se Danilo continuerà a vestire la maglia bianconera o se la sua avventura alla Juventus è destinata a concludersi, aprendo nuove strade per il futuro del club.





