Danilo può lasciare la Juve a gennaio?

Per ingaggiarea gennaio, dunque poco prima che si liberi a zero , ladovrebbe cedere almeno un giocatore per ottenere un mini tesoretto da reinvestire sul mercato, secondo La Gazzetta dello Sport. E in cima alla lista dei sacrificabili c'è sicuramente, attualmente in prestito al Porto, ma da monitorare c'è anche la situazione di, tuttora sotto contratto ma fuori dal progetto e con uno stipendio importante.E poi c'è, finora poco utilizzato da Thiago Motta, che non ha dato segnali di insofferenza ma a gennaio potrebbe chiedere di andare via. Il capitano è finito nel mirino delle critiche , pure in Brasile dove è tornato nei giorni scorsi con la Nazionale, ma ora in assenza di Gleison Bremer in bianconero punta a ritrovare un po' di spazio.





