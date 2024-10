Danilo Juve, le parole del CT Dorival

Il Commissario Tecnico del Brasile,, ha annunciato che questa sera schiererà, terzino destro del Monaco, sottolineando l'intenzione di dare maggiore spazio ai giovani. La decisione era stata già discussa anche conprima dell'ultima partita, dimostrando una strategia volta a favorire la crescita delle nuove generazioni di calciatori.Le parole di Dorival Junior su Danilo:“Non possiamo dimenticare che è un giocatore con 11 anni di carriera al piu’ alto livello in Europa. Ha giocato per i più grandi club del calcio europeo. Qui in Brasile, purtroppo, facciamo fatica a capire le condizioni di un compagno di squadra. Danilo, per chi non lo conosce, è un giocatore e una persona incredibile in quanto aiuta, da supporto e ha contribuito a tutti noi. In tutti i sensi. Ieri ha parlato a lungo con Vanderson per spiegarli ogni cosa della partita. In ogni momento cerca di aiutarci a trovare le correzioni di cui abbiamo bisogno”.“Danilo è il capitano della squadra ed è molto importante per noi, sarei in malafede se lo escludessi perché non ha giocato nel suo club. Lui ha una grande importanza nello spogliatoio e per ciò che rappresenta per il gruppo. A volte chiudiamo gli occhi...Danilo come terzo marcatore è molto bravo. Lui è un giocatore con tanta esperienza che, in questo momento di transizione generazionale per la nostra nazionale, si rivela estremamente utile”.farà ritorno a Torino mercoledì sera e sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio, pronto per rientrare in campo con la Juventus