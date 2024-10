Le parole dell'agente Melis su Alfonso Montero

Talento, determinazione e grinta. E perché no, anche i sogni.è tutto questo, ma non solo. L’uruguaiano ha fame e voglia di continuare a crescere, e se si aggiunge che il The Guardian lo ha inserito tra i 60 talenti nati nel 2007 migliori al mondo , l’ambizione non può fare altro che aumentare.Di pari passo con l’ambizione, però, va la concentrazione, nel segno di papà Paolo e nonno Julio. Una storia ancora tutta da scrivere e una meta precisa e ben fissata, ma sempre con i piedi per terra:, agente del difensore bianconero, ha raccontato il suo percorso e i suoi obiettivi ai nostri microfoni.Lui si trova molto bene alla Juve, era il suo sogno arrivare qui. L’ambizione è sempre quella di crescere e fare meglio, acquisendo esperienza. L’obiettivo è quello di fare il passo verso la Next GenFuori dal campo è un ragazzo molto tranquillo. In campo, invece, si trasforma:, sono due persone diverse. Lui in campo dà l’anima per i compagni, vuole sempre vincere e quando perde non gli si può parlare per almeno un giorno, neanche in allenamento.Il papà lo lascia molto tranquillo, naturalmente se gli chiede consiglio risponde senza problemi, manella sua vita calcistica. Fuori dal campo è un papà come tutti. Crescendo la mamma è stata la sua figura di riferimento, come per i fratelli. Paolo viaggiava molto quando giocava, ma comunque Alfonso e i suoi fratelli hanno unper lui. Tutt’ora che ha un contratto con la Juve non fa passi oltre senza chiedere ai genitori: le basi sono molto solide. Per Alfonso un altro riferimento calcistico, che è stato un giocatore importante a livello mondiale.Dipende un po’ dalla società, lui sicuramente ha l’ambizione. A 15 anni giocava nella nazionale under 17 e ora nella under 20. A 16 anni era già convocato in Primavera, quest’anno l’ambizione è diPiù che il gol in sé ha fatto la differenza. Mi hanno chiamato diverse squadre a livello europeo, ma non è stata solo quella partita a far parlare di lui. Partita dopo partita dimostra sempre tanto. È chiaro che deve ancora crescere come tutti può migliorare tanto. Quest’annoper andare a giocare il torneo con l’Uruguay, ci teneva troppo: è un grande lavoratore da quando era bambino. Il primo gol con la maglia della Juve in Youth LeaguePer adesso non c’è stato nessun colloquio, c’è ancora un anno e mezzo di contratto.È stata una grandissima esperienza,di essere stato selezionato, un grande motivo d’orgoglio. Al torneo è stato benissimo con tutto il gruppo e lui spera di continuare questo percorso per arrivare un giorno in nazionale A. Di giocatori che sanno giocare ce ne sono tanti, la differenza sta nella testa. Lui è un grande lavoratore, molto ambizioso e con la giusta testa.





