Come ogni anno, The Guardian ha pubblicato la sua lista dei 60 migliori giovani talenti del calcio mondiale, concentrandosi sui calciatori nati nel 2007. Tra i nomi selezionati spicca quello di Alfonso, difensore centrale della. Il giovane talento bianconero è stato riconosciuto per le sue doti difensive e il potenziale che lo rende uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico. La presenza di Montero in questa prestigiosa lista conferma l'ottimo lavoro del settore giovanile della Juventus, sempre attento a coltivare giovani di grande prospettiva per il futuro.