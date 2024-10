Juve, chi può recuperare per la Lazio

In vista della partita di sabato contro la Lazio, la Juve deve fare i conti con gli infortuni. Oltre a chi senza dubbio non potrà recuperare (Bremer, Milik e Nico Gonzalez),deve considerare anche altri giocatori che potrebbero non prendere parte al match dell'Allianz Stadium.Come anticipato, non c'è alcuna possibilità per il rientro di, ma ci sono buone notizie per i bianconeri.è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe avere una chance contro la Lazio, ma non solo.





