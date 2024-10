Una giornata apparentemente tranquilla di sosta nazionali in casaquella di oggi mercoledì nove ottobre 2024. Partendo dalle parole di Maurizioe Giorgioritornati all'ECA dopo qualche anno di assenza. Ore d'ansia attorno a Teun Koopmeiners per capire quali siano effettivamente le sue condizioni volendo vedere il giocatore in campo in seguito alla pausa nazionali. L'exha parlato ai nostri microfoni della situazione legata all'espulsione di Francisco Conceicao che tanto sta facendo discutere esponendo il proprio punto di vista. Non solo però, la Juventus ha preso una decisione riguardo il futuro di Paul Pogba.Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque giornate di oggi sul mondo Juventus.





