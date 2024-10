L'ex arbitroha parlato in esclusiva a Il BiancoNero riguardo ai tanti episodi arbitrali che hanno alimentato le polemiche e le discussioni del post. Dai due calci di rigore assegnati, uno per parte, sino all'espulsione finale di, tema sul quale Chiesa ha un'idea molto precisa:"L'espulsione di Conceicao è una delle poche decisioni arbitrali che condivido dell'ultimo weekend di Serie A. E' una simulazione chiara, è il classico frangente in cui si cerca di ottenere un vantaggio, che in condizioni normali si sarebbe potuto ottenere, mettendo in difficoltà l'arbitro. Conceicao è molto rapido ma non può andare già così facilmente su un contatto minimo. Per questo non sono d'accordo con le parole di Gervasoni che ha parlato di cartellino rosso eccessivo"."Il contatto tra Savona e Makombou? Mi sembra un normale contrasto di gioco. I due rigori assegnati in Juventus-Cagliari non mi trovano molto d'accordo perché non si tiene conto della dinamica di certi episodi e di come, soprattutto, il calcio sia uno sport di contatto. Queste però sono le linee guida tracciate dal VAR e a mio avviso finiscono per fare del male alla crescita degli stessi arbitri".





