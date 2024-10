Esami per Koopmeiners al J|Medical: cosa filtra

Koopmeiners rischia un lungo stop

Quali partite rischia di saltare Koopmeiners?

Juventus-Lazio (19 ottobre)

Juventus-Stoccarda (22 ottobre)

Inter-Juventus (27 ottobre)

Juventus-Parma (30 ottobre)

Quella di domani, giovedì 10 ottobre, sarà una giornata dal peso specifico enorme in casa. Proprio così, perché- rientrato anzitempo dal ritiro della Nazionale a causa del problema alla costola rimediato contro il Lipsia e che l'ha costretto al cambio in Juventus-Cagliari dopo soltanto un tempo - si sottoporrà ad ulteriori accertamenti che forniranno un quadro più chiaro della situazione.I primi test ai quali Koopmeiners si era sottoposto agli ordini della Nazionale olandese hanno riscontrato l'incrinazione di una costola, ovvero la causa scatenante delle difficoltà patite contro il Cagliari. L'ex Atalanta sarà domani al J|Medical per sottoporsi ad ulteriori esami specifici che chiariranno in via definitiva la portata del problema.Lo scenario peggiore, che ovviamente in casa Juventus si scongiura, è quello di un lungo stop. Il classe 1998 potrebbe infatti saltare i restanti impegni del mese di ottobre e tornare a disposizione soltanto per l'inizio del mese di novembre. Uno scenario che complicherebbe e non di poco i piani di Thiago Motta alla vigilia di un ciclo di partite davvero intenso.Se Koopmeiners dovesse rimanere ai box fino alla fine del mese di ottobre salterebbe addiriturra quattro partite, di cui tre di Serie A e una di Champions League.





