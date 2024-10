Le parole di Scanavino all'ECA

ha parlato a Sky a margine della 31^ Assemblea generale dell'ECA in corso ad Atene - "Un'opportunità interessante per vivere il rapporto con gli altri club e parlare del presente e futuro del calcio. Ci sono state occasioni stamattina per incontrare altri colleghi e approfondire tematiche del calcio giocato, ma anche delle infrastrutture, della sostenibilità e del rapporto con l'impegno sociale che i club devono avere. Siamo all'interno di un sistema e un'organizzazione che vuole sviluppare il mondo del calcio. Poi ci sono elementi concreti per il breve termine, con l'ECA che sta negoziando con la FIFA i ricavi per il Mondiale per Club, tema che per noi è di grande interesse".