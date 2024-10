Di cosa parlerà la Juventus all'Assemblea ECA?

Un mercoledì in Grecia per la. Nella giornata di oggi il club bianconero - rappresentato danel suo nuovo ruolo dirigenziale - è ad Atene per la 31^ edizione dell'Assemblea Generale dell', insieme ad oltre 700 società calcistiche europee.E per la Vecchia Signora si tratta di un importante ritorno, perché dell'ECA era stata tra le principali protagoniste fin dalla nomina del presidentenel 2017, prima che nel 2021 il progetto della Superlega scuotesse il mondo del pallone con le successive dimissioni dell'ex "numero uno" della Juve che lasciò anche l'esecutivo UEFA. L'ultima partecipazione a un'Assemblea dell'ECA prima di quella odierna, dunque, risaliva all'8 settembre 2020, in piena pandemia: l'incontro si svolse da remoto, per ovvie ragioni, e fu aperto proprio da Agnelli, con un discorso iniziale sulle pesanti perdite per il calcio dovute al Covid.Quello di oggi, insomma, è un momento storico per i bianconeri, che insieme agli altri presenti avranno modo di discutere anche dele della nuova formula della, all'esordio nelle scorse settimane. Attese in giornata alcune dichiarazioni di Scanavino e Chiellini, raccolte dagli inviati di Sky.





