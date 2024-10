Anche, dopo Maurizio Scanavino , ha parlato ai microfoni di Sky dall' Assemblea dell'ECA in corso ad Atene "È una ripartenza per noi. Come c’è stata nel club a livello tecnico c’è anche a livello istituzionale", le dichiarazioni del nuovo dirigente bianconero in riferimento proprio al ritorno dellanell'Associazione già presieduta da Andrea Agnelli. "La nuova Champions League mi piace, ci sono tante partite interessanti. È una scoperta di giornata in giornata, vedremo alla fine di questa fase. Penso sia la direzione giusta".





