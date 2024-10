Juventus, le notizie del giorno

Dopo il giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della grande sfida contro. Lavoro che proseguirà ovviamente domani anche se purtroppo per Thiago Motta non arrivano notizie positive dall'infermeria.Tema del giorno ovviamente Dusan Vlahovic, con l'arrivo dell'agente a Torino e le ultime sul rinnovo di contratto. A proposito del serbo, la Juventus pensa ad aggiungere un'alternativa da gennaio in avanti; diversi profili monitorati da Cristiano Giuntoli per regalare a Thiago Motta un opzione in più. Giornata anche di parole, come quelle di Andrea Cambiaso e quelle del nuovo dirigente bianconero, Giorgio Chiellini.