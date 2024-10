Lucca può andare alla Juve?

I presupposti potrebbero esserci. E, soprattutto, i primi contatti esplorativi di Cristiano Giuntoli con il suo agente Beppe Riso sono stati positivi. Lo scrive Tuttosport, spiegando che l'preferirebbe cedere il proprio gioiello a fine stagione ma se a gennaio dovesse ricevere una proposta interessante potrebbe decidere di valutarla.Insomma, il nome del 24enne in chiave bianconera è da tenere d'occhio, anche perché uno con le sue caratteristiche tecniche e fisiche (è alto 2,01 metri) non c'è nell'attuale rosa della Juve, che in attacco è numericamente in difficoltà. La crescita di Lucca nell'ultimo periodo non è passata inosservata, nemmeno al CT Luciano Spalletti che infatti l'ha chiamato in Nazionale facendolo esordire una settimana fa nel match contro Israele. Tra i suoi estimatori anche Giuntoli, che vanta pure ottimi rapporti con la famiglia Pozzo dopo le operazioni imbastite ai tempi del Napoli.