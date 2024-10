Le parole di Giorgioalla Tech Week di Torino, raccolte dal video di Marcello Ascani."Impressioni del primo giorno? Come il primo giorno di liceo. Ho fatto elementari e medie nello stesso edificio, qui di fronte. La stessa scuola, qui di fronte. Conoscevo tutti, ma la prospettiva era diversa. Il primo giorno è stato strano, ma è stato stimolante creare il mio ruolo dirigenziale nel ruolo dirigenziale. Rappresenterò la Juventus nelle istituzioni aziendali. Ho iniziato con alcuni incontri come un tirocinio per capire come funziona la Juventus, non solo un campo. C'è un muro tra il campo e gli uffici, un muro ma con una grande differenza dietro. Sto facendo molti incontri, imparando, scoprendo, presto andrò ai primi incontri. Prima in Italia e poi Atene. Mi piace questa parte, c'è grande lavoro, ringrazio mia moglie. Si sta occupando della famiglia adesso"."Diventare affidabile, dare un contributo anche fuori dal campo. In un ruolo dirigenziale. Non ho fretta, devo imparare e studiare ancora. Voglio continuare a imparare"."Avrei dovuto smettere a 34-35 anni, tra i 32 e i 35 anni ho vissuto i migliori anni della mia carriera, poi ho avuto la rottura del crociato. Sono stato fermo e ho provato di tutto, ma il mio modo di allenarmi non funzionava. Mi infortunavo spesso al ginocchio, problemi muscolari. Ho dovuto cambiare metodo. Non ti annoio con i dettagli ma ho rivoluzionato l'allenamento. E ho giocato per tre anni".