Archiviata ufficialmente la due giorni di, in casaè scattata ufficialmente l'operazione San Siro con i bianconeri che saranno di scena domenica alle 18 per affrontare l'Inter a San Siro nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.In vista del faccia a faccia del Meazza,fa la conta per capire quali saranno gli uomini a sua disposizione e, soprattutto, per capire chi tra coloro che riempiono ancora l'infermeria bianconera potranno recuperare per il match di San Siro.Le condizioni di Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas LuizAl netto dei lungodegenti Gleison Bremer e Arkadiusz Milik, per i quali le tempistiche saranno decisamente più lunghe, Thiago Motta sarà costretto a fare nuovamente a meno anche dei tre giocatori attualmente ai box.Koopmeiners non si è ancora ripreso dalla frattura alla costola patita contro il Lipsia, così come Nico Gonzalez non ha smaltito la lesione muscolare subita proprio contro i tedeschi. Niente da fare nemmeno per Douglas Luiz, finito ko nel riscaldamento di Juventus-Stoccarda a causa di alcune noie muscolari.Per rivedere i tre giocatori, dunque, occorrerà aspettare il turno infrasettimanale col Parma (mercoledì 30) o più facilmente sarà necessario attendere l'inizio di novembre, magari proprio il 2, quando la Juve sarà di scena a Udine.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui