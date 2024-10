La Juve prenderà un altro attaccante?

Massimo Mauro, in maniera un po' provocatoria , ha sostenuto che allanon serva un vice di: secondo lui, piuttosto, per migliorare la produzione offensiva dei bianconeri "basta" che l'attaccante serbo sia messo nelle condizioni di segnare, così da attribuire la "colpa" dell'eventuale scarsità di goal a un singolo, anziché all'intera squadra (cosa che rende il problema più profondo e di meno semplice risoluzione).Ma come si muoverà sul mercato la società? C'è o non c'è l'intenzione di andare a caccia di un altro attaccante, al di là dei nomi che si leggono ogni giorno sui giornali (oggi è stata la volta di Lorenzo Lucca Joshua Zirkzee )? Ciò che sappiamo al momento è che la Juventus vuole innanzitutto aspettare, il cui rientro - inizialmente previsto per metà ottobre, non più tardi - è nuovamente slittato dopo l'ultimo intervento al ginocchio: il percorso di recupero del polacco procede, ma ad oggi non è semplice ipotizzare una data precisa per rivederlo in campo.Il ritorno di Milik, comunque, viene ancora considerato fondamentale alla Continassa: solo nel momento in cui si avranno informazioni più precise sulle sue condizioni si deciderà se intervenire o meno sul mercato di gennaio, cogliendo una possibile occasione per dare almeno un po' di respiro a Vlahovic.