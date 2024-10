Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,ha condiviso qualche riflessione dopo la sconfitta dellacontro lo Stoccarda: "A mio avviso i bianconeri devono tornare a essere umili, perché la vittoria di Lipsia ha fatto perdere un po’ di umiltà. Ha visto gli ultimi 15 minuti con lo Stoccarda? Se il segnale principale sono le meraviglie di Perin, conviene accontentarsi del pari. Questo atteggiamento può portare anche a vincere la partita, magari in contropiede. Non puoi continuare a giocare come se fossi 11 contro 11 e come se stessi giocando benissimo. Stai giocando male e non hai subito goal perché il portiere ha fatto il fenomeno: contieni lo Stoccarda e finisce 0-0. È vero che ha subito goal a difesa schierata, però i giocatori in campo non avevano le caratteristiche necessarie in quei minuti: Motta era in difficoltà e ha fatto cambi offensivi. Per me ha un po’ esagerato".- "Non so se c’è una soluzione, forse se c’è soltanto da pedalare. Dare responsabilità a Vlahovic quando la squadra non crea neanche una palla goal in 90 minuti è difficile. Martedì la squadra non ha fatto nulla per metterlo nelle condizioni di tirare in porta, non possiamo scindere il centravanti dalla squadra. Lui non è uno di quelli che prende la palla e dribbla tre avversari, ma conclude il gioco dei compagni".- "Penso che Dusan non abbia bisogno un vice, ma di essere nelle condizioni di sbagliare. A Vlahovic servono dieci cross e cinque lanci, devono dargli palle giocabili. Bisogna poter dire che sono arrivati dieci cross e lui non ha fatto goal e allora è colpa sua".